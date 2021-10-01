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«Река шипит от нечистот и грязи»: о сбросе стоков в Нейву заявили жители Невьянска

1 октября 2021, 05:08
Фото: 1МI
Очевидец заснял на видео поток неочищенных городских стоков, которые текут прямиком в Нейву в черте Невьянска. По его словам, вонь стоит ужасная, по реке теперь невозможно плавать даже на лодке.

Жители Невьянска бьют тревогу из-за отравления реки Нейва, куда воды городской канализации сбрасываются без какой-либо предварительной очистки, сообщается очевидцем в группе «Инцидент Невьянск» «ВКонтакте».

Фото: скриншот видео группы "Инцидент Невьянск" "ВКонтакте"

Молодой человек выложил в группе видеоролик, на котором виден поток городских стоков, текущих прямо в Нейву.

Запах стоит ужасный, берег полностью загажен. Даже на лодке тут невозможно передвигаться. Река шипит от нечистот и грязи,комментирует запись очевидец.

В Роспотребнадзоре посоветовали обратиться в Природоохранную прокуратуру или в Росприроднадзор. В последнем ведомстве рассказали, что не владеют информацией о ситуации, заявлений никто не подавал.

Напомним, Свердловская область возглавила общероссийский антирейтинг по числу водоемов, которые за 13 лет были загрязнены по тем или иным причинам. Всего зафиксировано более 7 тысяч загрязнений рек региона.

Лидером по числу загрязнений водоемов в России стала Свердловская область
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#Канализация#Сбросили в реку#Катастрофа#Экология#Свердловская область#Невьянск#Нейва#Здоровье
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