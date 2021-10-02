Мужчина угрожал ребенку молотком во дворе дома в Екатеринбурге

Posted 2 октября 2021, 10:17
Published 2 октября 2021, 10:17
Modified 19 июня 2022, 17:40
Updated 19 июня 2022, 17:40
По словам очевидцев, мужчина был недоволен, что дети обидели его сына. Он пришел выяснять отношения с малолетними, взяв с собой молоток, и стал замахиваться на их головы.
Один из мальчиков извинялся, но екатеринбуржец продолжил угрозы. Во время конфликта за ребенка никто не заступился, сообщает ТК «4 канал».
Напомним, 28 сентября мужчина в Каменске-Уральском угрожал сотрудникам управляющей компании предметом, похожим на пистолет. Коммунальщики приехали, чтобы устранить протечку.