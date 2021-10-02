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Posted 2 октября 2021, 10:17

Published 2 октября 2021, 10:17

Modified 19 июня 2022, 17:40

Updated 19 июня 2022, 17:40

Мужчина угрожал ребенку молотком во дворе дома в Екатеринбурге

Мужчина угрожал ребенку молотком во дворе дома в Екатеринбурге

2 октября 2021, 10:17
Фото: 1MI.
Маленькому мальчику угрожал молотком на улице мужчина в Академическом районе Екатеринбурга. При этом он громко выражался нецензурной бранью.

По словам очевидцев, мужчина был недоволен, что дети обидели его сына. Он пришел выяснять отношения с малолетними, взяв с собой молоток, и стал замахиваться на их головы.

Один из мальчиков извинялся, но екатеринбуржец продолжил угрозы. Во время конфликта за ребенка никто не заступился, сообщает ТК «4 канал».

Напомним, 28 сентября мужчина в Каменске-Уральском угрожал сотрудникам управляющей компании предметом, похожим на пистолет. Коммунальщики приехали, чтобы устранить протечку.

Мужчина с пистолетом угрожал сотрудникам УК в Каменске-Уральском
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