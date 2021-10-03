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Posted 3 октября 2021, 14:16

Published 3 октября 2021, 14:16

Modified 29 ноября 2024, 18:24

Updated 29 ноября 2024, 18:24

Первый снег и обстрелянная машина с ребенком. Итоги дня в Свердловской области

Первый снег и обстрелянная машина с ребенком. Итоги дня в Свердловской области

3 октября 2021, 14:16
Фото: 1MI.
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 3 октября.

Труп мужчины обнаружили прохожие в Харитоновском парке в Екатеринбурге. Полицейским удалось установить его личность. Погибшим оказался 35-летний местный житель, который при жизни торговал фруктами. Предварительно установлено, что смерть наступила от переохлаждения, проверку по данному факту проводит Следственный комитет.

Сразу в нескольких районах Екатеринбурга выпал первый снег. Об осадках сообщили жители Втузгородка, Широкой речки и Уралмаша. На следующей неделе синоптики прогнозируют потепление до +15 градусов и отсутствие осадков.

Первый снег выпал в Екатеринбурге
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Автомобиль с матерью и ребенком в салоне обстреляли неизвестные на ВИЗе в Екатеринбурге. По словам женщины, пострадавших нет. Она обратилась в автосервис, где подтвердили, что отверстие в стекле похоже на пулевое. В правоохранительные органы екатеринбурженка пока не обращалась.

Антирекорд по суточной смертности от коронавируса обновлен в Свердловской области. Co 2 по 3 октября от инфекции скончались 46 человек. По словам эпидемиолога, ситуация с заболеваемостью и смертностью ухудшается в регионе последние несколько недель. Болезнь у многих пациентов протекает тяжело, что приводит к летальным исходам.

Новый антирекорд по COVID-19: еще 46 человек скончались на Урале за сутки
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#Общество#Свердловская область#Итоги
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