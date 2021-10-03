Первый снег и обстрелянная машина с ребенком. Итоги дня в Свердловской области

Posted 3 октября 2021, 14:16
Published 3 октября 2021, 14:16
Modified 29 ноября 2024, 18:24
Updated 29 ноября 2024, 18:24
Труп мужчины обнаружили прохожие в Харитоновском парке в Екатеринбурге. Полицейским удалось установить его личность. Погибшим оказался 35-летний местный житель, который при жизни торговал фруктами. Предварительно установлено, что смерть наступила от переохлаждения, проверку по данному факту проводит Следственный комитет.
Сразу в нескольких районах Екатеринбурга выпал первый снег. Об осадках сообщили жители Втузгородка, Широкой речки и Уралмаша. На следующей неделе синоптики прогнозируют потепление до +15 градусов и отсутствие осадков.
Автомобиль с матерью и ребенком в салоне обстреляли неизвестные на ВИЗе в Екатеринбурге. По словам женщины, пострадавших нет. Она обратилась в автосервис, где подтвердили, что отверстие в стекле похоже на пулевое. В правоохранительные органы екатеринбурженка пока не обращалась.
Антирекорд по суточной смертности от коронавируса обновлен в Свердловской области. Co 2 по 3 октября от инфекции скончались 46 человек. По словам эпидемиолога, ситуация с заболеваемостью и смертностью ухудшается в регионе последние несколько недель. Болезнь у многих пациентов протекает тяжело, что приводит к летальным исходам.