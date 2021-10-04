Два десятка жителей многоэтажки эвакуировались из-за мощного пожара в Екатеринбурге

Инцидент случился на улице Бебеля, 146. Прибывшие спасатели определили, что горит квартира на шестом этаже. С использованием масок дыхательных аппаратов пожарные вывели на улицу 18 человек, из которых 5 детей, сообщает Е1 со ссылкой на МЧС по Свердловской области.