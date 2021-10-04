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Posted 4 октября 2021, 17:37

Published 4 октября 2021, 17:37

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Два десятка жителей многоэтажки эвакуировались из-за мощного пожара в Екатеринбурге

Два десятка жителей многоэтажки эвакуировались из-за мощного пожара в Екатеринбурге

4 октября 2021, 17:37
Фото: 1MI.
Из-за того, что вечером 4 октября в районе рынка «Таганский ряд» в Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажном доме, из подъезда эвакуировались 27 человек. Это произошло до приезда пожарных.

Инцидент случился на улице Бебеля, 146. Прибывшие спасатели определили, что горит квартира на шестом этаже. С использованием масок дыхательных аппаратов пожарные вывели на улицу 18 человек, из которых 5 детей, сообщает Е1 со ссылкой на МЧС по Свердловской области.

К 18.59 пожар был потушен. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. На данный момент информации о пострадавших не поступало. В тушении были задействованы 3 единицы пожарных машин и 12 человек личного состава.

Напомним, в конце сентября 37-летний мужчина найден мертвым в сгоревшем доме под Нижним Тагилом. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Мужчина не заметил возгорания своего дома и погиб на пожаре в Свердловской области
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#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Эвакуация#Многоэтажный дом#Екатеринбург
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