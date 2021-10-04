Эксперт: Вероятный убийца трех студенток может симулировать кому

По словам Алексея Гапонова, если действительно имеет место симуляция, то рано или поздно Лазарева разоблачат. Дело в том, что в этом случае ему придется всегда быть готовым к проверкам со стороны врачей. А с закрытыми глазами очень непросто угадать, какое действие и в какой момент последует. Реакция на болевые раздражители у людей разная в зависимости от того, находятся они в сознании или нет. И если симулирующий кому человек в какой-то момент не будет готов к такой проверке и отреагирует на нее «по-живому», это его сразу выдаст с головой. Гапонов также подчеркнул, что медики, работавшие с «коматозниками», найдут способ быстро разоблачить симулянта с помощью проверки чувствительности разных частей тела — здесь в ход могут пойти уколы, пощипывания, растирания и другие методы раздражения.