Найденный на трассе мальчик и офшоры отца депутата. Итоги дня в Свердловской области

8-летний мальчик 2,5 часа находился один на Россельбане в Екатеринбурге. На оживленной трассе его заметил руководитель правового центра «Репутация» и общественной организации «Безопасное детство» Андрей Еланцев. Мужчина смог добраться до школьника через поток автомобилей и посадил его в машину. Мальчик рассказал, что поссорился со своей мамой после тренировки и она отправила его одного идти пешком домой. Также, по словам несовершеннолетнего, родительница периодически бьет его и пятилетнего брата. После сообщений СМИ дело взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.