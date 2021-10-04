tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября 2021, 15:17

Published 4 октября 2021, 15:17

Modified 29 ноября 2024, 18:24

Updated 29 ноября 2024, 18:24

Найденный на трассе мальчик и офшоры отца депутата. Итоги дня в Свердловской области

Найденный на трассе мальчик и офшоры отца депутата. Итоги дня в Свердловской области

4 октября 2021, 15:17
Фото: 1MI.
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 4 октября.

8-летний мальчик 2,5 часа находился один на Россельбане в Екатеринбурге. На оживленной трассе его заметил руководитель правового центра «Репутация» и общественной организации «Безопасное детство» Андрей Еланцев. Мужчина смог добраться до школьника через поток автомобилей и посадил его в машину. Мальчик рассказал, что поссорился со своей мамой после тренировки и она отправила его одного идти пешком домой. Также, по словам несовершеннолетнего, родительница периодически бьет его и пятилетнего брата. После сообщений СМИ дело взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Игорь Ковпак, отец свердловского депутата от «Единой России» Льва Ковпака, уличен в выводе денег за границу через офшорную компанию. Он является владельцем сети магазинов «Кировский». С 2011 по 2016 годы бизнесмен был бенефициаром офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Сам Ковпак заявил, что финансовые операции проходят на законных основаниях и он платит налоги, а наличие офшора он никогда не скрывал.

Отца свердловского депутата уличили в выводе денег за границу через офшор
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле объявлен сбор средств на лечение онкобольного барда Владислава Шадрина, одного из солистов дуэта «Зеленая лампа». Для этого в городе планируется провести ряд благотворительных концертов. Певец проходит лечение в Москве. На комплексное лечение рака желудка четвертой стадии требуется около двух миллионов рублей, часть средств уже собрана. Планируется, что сам Владислав Шадрин будет присутствовать на мероприятии в режиме видео-конференции.

Информация о возможных случаях сексуального насилия в семье с опекаемыми детьми в Нижнем Тагиле появилась в СМИ, полиция проверяет эту информацию. За несколько лет мать взяла под опеку около 20 детей. Один из мальчиков рассказал, что его и сестру насиловал старший брат.

Материалы по теме
Отца свердловского депутата уличили в выводе денег за границу через офшор
#Общество#Свердловская область#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика