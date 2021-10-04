Найденный на трассе мальчик и офшоры отца депутата. Итоги дня в Свердловской области

Posted 4 октября 2021, 15:17
Published 4 октября 2021, 15:17
Modified 29 ноября 2024, 18:24
Updated 29 ноября 2024, 18:24
8-летний мальчик 2,5 часа находился один на Россельбане в Екатеринбурге. На оживленной трассе его заметил руководитель правового центра «Репутация» и общественной организации «Безопасное детство» Андрей Еланцев. Мужчина смог добраться до школьника через поток автомобилей и посадил его в машину. Мальчик рассказал, что поссорился со своей мамой после тренировки и она отправила его одного идти пешком домой. Также, по словам несовершеннолетнего, родительница периодически бьет его и пятилетнего брата. После сообщений СМИ дело взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Игорь Ковпак, отец свердловского депутата от «Единой России» Льва Ковпака, уличен в выводе денег за границу через офшорную компанию. Он является владельцем сети магазинов «Кировский». С 2011 по 2016 годы бизнесмен был бенефициаром офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Сам Ковпак заявил, что финансовые операции проходят на законных основаниях и он платит налоги, а наличие офшора он никогда не скрывал.
В Нижнем Тагиле объявлен сбор средств на лечение онкобольного барда Владислава Шадрина, одного из солистов дуэта «Зеленая лампа». Для этого в городе планируется провести ряд благотворительных концертов. Певец проходит лечение в Москве. На комплексное лечение рака желудка четвертой стадии требуется около двух миллионов рублей, часть средств уже собрана. Планируется, что сам Владислав Шадрин будет присутствовать на мероприятии в режиме видео-конференции.
Информация о возможных случаях сексуального насилия в семье с опекаемыми детьми в Нижнем Тагиле появилась в СМИ, полиция проверяет эту информацию. За несколько лет мать взяла под опеку около 20 детей. Один из мальчиков рассказал, что его и сестру насиловал старший брат.