Шум завода и последствия родов: ЛОР-сурдолог рассказал о потере слуха у тагильчан

В Нижнем Тагиле растет число взрослых и детей с потерей слуха. Как ни странно, причиной становятся далеко не наушники, а шум на предприятии, хронические заболевания и последствия беременности и родов. Что вызывает потерю слуха и как ее предотвратить редакции TagilCity.ru рассказал лор-сурдолог ДГБ Елена Ромина.

Число тагильчан с потерей слуха увеличивается. В городе растет количество больных с сахарным диабетом, становится больше пациентов с высоким артериальным давлением. Некоторые тагильчане жалуются на шум в ушах, поэтому получают от невролога и других специалистов направление к лору-сурдологу, где выявляется или подтверждается потеря слуха. Следующая причина, по которой тагильчане теряют слух, — шум на предприятии. Нижний Тагил, как известно, промышленный город. Соответственно, шум в заводских цехах негативно отражается на слуховых нервах рабочих. К старости, рассказала отоларинголог-сурдолог с 32-летним стажем в Детской городской больнице Елена Ромина, люди начинают плохо слышать из-за изменений и нарушений кровообращения. Часто это связано с атеросклеротическими изменениями у людей с патологиями сосудов. Предотвратить потерю слуха можно, отмечает врач. Главные принципы — защита слухового нерва и своевременное обращение к специалистам. В производственной среде необходимо использовать беруши и устанавливать средства защиты, чтобы у рабочих не было шумового воздействия на слуховой нерв. Также важно своевременно обращаться к грамотному лор-врачу, который вовремя установит диагноз, выявит степень снижения слуха и назначит профилактические мероприятия, отметила Елена Ромина. Увеличивается в Нижнем Тагиле и количество слабослышащих детей. В спецшколе для детей с проблемами слуха числится более 100 учеников, в специализированном детсаду — две группы, где более 15 воспитанников. Как распознать потерю слуха у ребенка? С потерей слуха у детей может столкнуться каждый родитель. По словам врача, часто обращаются мамы, которые с 4 месяцев малыша замечают, что ребенок не реагирует на звук. Мама играет погремушкой, а малыш не откликается. Младенец без патологий активно поворачивает голову на шум, говорит Елена Ромина. Тугоухость и глухота у детей бывают врожденные и приобретенные. С наследственной патологией рождаются малыши, где оба родителя не слышат с рождения. Но и в здоровой семье, отметил врач, может появится слабослышащий ребенок. Причиной потери слуха у детей становятся тяжелые роды, гипоксия, обвитие пуповиной или недоношенность. Есть новорожденные с аномалиями развития ушей, например, с недоразвитием слухового прохода. Сейчас уже в роддоме врачи могут заподозрить потерю слуха у младенца. Теперь есть объективные методы исследования слуха, мы работаем с областными центрами, и ребенок с подозрением на нарушения слуха обязательно будет направлен в такие центры для определения степени нарушения слуха, сказал специалист. С возрастом дети теряют слух из-за отитов или инфекционных заболеваний. Боль в ушах — острое заболевание, которое трудно не заметить. По словам Елены Роминой, угрозу для слуха представляет именно хронический отит. Однако такое заболевание развивается из-за несвоевременного или неграмотного лечения носоглотки. Тогда происходит нарушение целостности барабанной перепонки, скопление экссудата за перепонкой, что приводит к потере слуха. При таком диагнозе ребенка направляют к сурдологу, и где-то в 50% случаев мы устанавливаем степень нарушения слуха, рассказал врач. Вылечить отит и другие заболевания ушей можно только на ранних стадиях, так как при хронической форме врачам сложнее установить причину воспаления. Если это хронический отит, помочь медики могут только санацией очагов хронической инфекции. В Нижнем Тагиле, по словам Елены Роминой, нередко встречается патология, связанная с нарушениями функций носового дыхания. Хронических форм отитов стало меньше, так как вовремя принимаются все необходимые меры по их выявлению и лечению. Вся трудность в том, что дети теряют слух постепенно, подчеркнул врач. Родителям детей с потерей слуха: что делать и куда обращаться? Родителям, столкнувшимся с потерей слуха у ребенка, Елена Ромина советует не паниковать, а «принять это как данность». Сейчас есть множество способов улучшить или восстановить слух. Главное — вовремя обратиться к отоларингологу или сурдологу. В медицине широкое развитие получила кохлеарная имплантация, при которой ребенку на слуховой нерв устанавливают протез. Дети после операции работают с сурдопедагогом, получаю помощь от педагогического состава. Поэтому уже к школьному возрасту, если тугоухость выявлена рано, дети идут в нормальные классы. Реабилитация развита в настоящий момент достаточно хорошо, говорит лор-сурдолог Елена Ромина. Фото: пресс-служба ДГБ №1 Важно понимать, что специфика работы отоларинголога и сурдолога отличается. Лор-врач устанавливает и назначает лечение при аденоидите и гипертрофии миндалин, угрожающих развитию хронического тонзиллита. Специалист может предотвратить и хронические заболевания, ведь отоларингология тесно связана с другими направлениями медицины, например, кардиологией. Отоларингологи, выявляя патологию слуха, направляют пациента к сурдологу. Сурдолог занимается проблемами слуха у детей и взрослых. Также врач исследует патологии, связанные с нарушением носоглотки. Например, с аденоидами, которые приводят к воспалению слуховых труб и к нарушению функций слуховой трубы, что становится причиной развития экссудативных отитов. Доступная среда для людей с потерей слуха Известно, что для людей с ограниченными возможностями здоровья в Нижнем Тагиле устанавливают пандусы, электроподъемники, кнопки вызова, звуковые сигналы на светофорах. В городе также принимаются меры для облегчения жизни слабослышащих людей. Так, в регистратурах больниц устанавливают приборы для усиления звука. Это помогает и регистраторам, и пациентам общаться друг с другом. Сейчас есть телевизоры с сурдопереводом, смартфоны со специальными программами, телефоны с текстовыми выходами, вибрационные и световые сигнализаторы, которые призваны облегчить жизнь людям с потерей слуха. Слабослышащие люди бесплатно получают слуховые аппараты, отметила отоларинголог-сурдолог ДГБ Елена Ромина. Отоларинголог-сурдолог советует обращаться за помощью своевременно: при первых признаках потери слуха у детей и взрослых в Нижнем Тагиле. Материалы по теме В Екатеринбурге врачи внедрили новый метод по лечению полной глухоты у детей ЛОР-врачи избавили свердловчанку от головных болей из-за редкого заболевания