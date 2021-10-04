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Posted 4 октября 2021, 15:34

Published 4 октября 2021, 15:34

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Уральская медсестра выиграла в суде право получать COVID-выплаты на двух работах

Уральская медсестра выиграла в суде право получать COVID-выплаты на двух работах

4 октября 2021, 15:34
Фото: 1MI.
Медсестра добилась, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга посчитал законным получение ей стимулирующих выплат с двух мест работы.

Против женщины выступала городская клиническая больница № 40. Там медсестра работала в приемной отделения хирургии. При этом, с мая по октябрь 2020 года, свердловчанка получала выплаты по 57,5 тысячи рублей в месяц за работу с «ковидными» пациентами. В результате ГКБ № 40 подала на нее иск в суд, сообщается в аккаунте «Скорая помощь: все как есть» в Instagram.

В иске сказано, что женщина не оповестила руководство больницы № 40 о том, что также получала выплаты по основному месту работы — «Станция скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса». Медучреждение посчитала, что это — «неосновательное обогащение» ответчика.

6 сентября стало известно, что суд принял сторону медсестры, так как посчитал, что она по трудовому договору имеет право получать выплаты от каждого из работодателей.

Напомним, в начале октября стало известно, что выплатить женщине 2 миллиона рублей компенсации постановил перинатальному центру Екатеринбурга свердловский суд. Женщина лишилась ребенка, также врачи удалили ей репродуктивные органы.

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