Дзюдоисты из Нижнего Тагила стали призерами юношеского турнира Уральского округа

Posted 5 октября 2021,, 03:50
Published 5 октября 2021,, 03:50
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Соревнования состоялись 2–3 октября 2021 года в Тюмени, сообщает «Тагильский рабочий».
В весовой категории до 50-ти килограмм среди юношей в финале Роман Фомичев уступил более сильному сопернику и завоевал второе место. В Категории до 60-ти килограмм тагильчанин Никита Семенов поднялся на третью ступень пьедестала.
Напомним, организатор инклюзивного Фестиваля уличных видов спорта Александр Коченков готовит заявку на получение президентского гранта. Активисты планируют расширить рамки существующего формата фестиваля и проводить его в несколько этапов на протяжении всего следующего лета.