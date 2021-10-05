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Posted 5 октября 2021,, 03:50

Published 5 октября 2021,, 03:50

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Дзюдоисты из Нижнего Тагила стали призерами юношеского турнира Уральского округа

5 октября 2021, 03:50
Соревнования первенства УрфО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет принесли медали воспитанникам СШОР «Уралец» Нижнего Тагила. В копилке уральцев 2 медали.

Соревнования состоялись 2–3 октября 2021 года в Тюмени, сообщает «Тагильский рабочий».

В весовой категории до 50-ти килограмм среди юношей в финале Роман Фомичев уступил более сильному сопернику и завоевал второе место. В Категории до 60-ти килограмм тагильчанин Никита Семенов поднялся на третью ступень пьедестала.

Напомним, организатор инклюзивного Фестиваля уличных видов спорта Александр Коченков готовит заявку на получение президентского гранта. Активисты планируют расширить рамки существующего формата фестиваля и проводить его в несколько этапов на протяжении всего следующего лета.

Тагильчанин хочет получить президентский грант на проведение инклюзивного фестиваля
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#Спорт#Нижний Тагил#Юноши#Медали#Дзюдо#Девушки#Чемпионат Урфо#Гордость Нижнего Тагила
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