Сбитая на пешеходном переходе учительница в Нижнем Тагиле отправлена на экспертизу

По словам водителя, он не заметил учительницу, так как она была в темной одежде. Мужчина отметил, что дал ей плед и вызвал полицию. Теперь по факту ДТП проводится административное расследование, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».