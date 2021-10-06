Буцаев: Лидеры «зеленого» рейтинга получат приоритет при рассмотрении инвестпроектов

Еще год назад аудиторы обращали внимание на то, что в России ситуация с заполняемостью полигонов для захоронения мусора близка к критической, так как при текущих темпах увеличения объема ТКО в год на 1-2% в 32 субъектах РФ все мусорные полигоны будут переполнены до 2024 года, а в 17 регионах возможности использования такого способа захоронения отходов исчерпают себя уже в 2022 году.