Примкнувший к террористам свердловчанин разыскивается ФСБ

Так, 4 января 2014 года, ранее судимый за кражу уралец, вылетел из Екатеринбурга в Стамбул, где позднее примкнул к террористам. С января по март 2014 года он принимал участие в боевых действиях для свержения действующей власти, пояснил источник. Он продолжил заниматься этим и в 2015 году.