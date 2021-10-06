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Posted 6 октября 2021, 09:03

Published 6 октября 2021, 09:03

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Примкнувший к террористам свердловчанин разыскивается ФСБ

Примкнувший к террористам свердловчанин разыскивается ФСБ

6 октября 2021, 09:03
Фото: 1MI.
Свердловчанина, улетевшего в Турцию и примкнувшего к ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация), разыскивает ФСБ. По данным силовиков, в 2014 году житель Белоярского района воевал в Сирии.

Уголовные дела в отношении 49-летнего мужчины возбуждены за организацию и участие в террористической деятельности, а также организацию незаконного вооруженного формирования и участие в нем, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Так, 4 января 2014 года, ранее судимый за кражу уралец, вылетел из Екатеринбурга в Стамбул, где позднее примкнул к террористам. С января по март 2014 года он принимал участие в боевых действиях для свержения действующей власти, пояснил источник. Он продолжил заниматься этим и в 2015 году.

Напомним, что в сентябре 2021 года в Екатеринбурге были задержаны сторонники движения Талибан (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

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