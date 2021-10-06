Режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней введен в Свердловской области

Также глава региона дал распоряжение изъять свиней в зоне, где есть угроза распространения заболевания, и установить карантин на территории лесной территории Камышловского района. Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка области Евгений Куйвашев поручил оказать поддержку владельцам изъятых свиней и помочь им в покупке новых особей.