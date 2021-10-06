Шестое место в России по числу жителей-банкротов заняла Свердловская область

Posted 6 октября 2021, 09:31
Published 6 октября 2021, 09:31
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
В регионе проживает 5,5 тысячи банкротов, пишут «Новые известия» со ссылкой на данный «Федресуса».
Самое большое число банкротов проживает в Москве и Московской области. Там несостоятельными признаны 7,4 тысячи и 7,3 тысячи человек соответственно.
Третье место занимает Краснодарский край (6,8 тысячи человек), четвертое — Санкт-Петербург (6 тысяч). Далее располагаемся Самарская область с 5,9 тысячи банкротов.
В общей сложности за январь–сентябрь в России банкротами себя объявили 137,4 тысячи граждан.