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Posted 7 октября 2021, 15:34

Published 7 октября 2021, 15:34

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

«Аэрофлот» прекращает полеты в соседние от Екатеринбурга регионы

«Аэрофлот» прекращает полеты в соседние от Екатеринбурга регионы

7 октября 2021, 15:34
Фото: 1MI.
С 1 ноября «Аэрофлот» прекратит полеты в 26 российских городов. Новая стратегия авиакомпании гласит, что до 2028 года она передает свои внутрироссийские направления дочерним компаниям — «России» и «Победе».

На данный момент «Аэрофлот» покинул девять российских городов: Челябинск, Магнитогорск, Белгород, Нижний Новгород, Астрахань, Воронеж, Нижнекамск (Набережные Челны), Тюмень и Архангельск. Еще в 17 городов будут прекращены полеты в мае–августе текущего года, пишут «Известия».

Однако жители регионов все равно не останутся без авиатранспорта, поскольку теперь внутрироссийскими перелетами будут заниматься «дочки» — авиакомпания «Победа» и «Россия». Сам «Аэрофлот» сделает акцент на маржинальных дальнемагистральных и зарубежных рейсах. Таким образом, недавно были открыты рейсы в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Пунта-Кану, пишут «Новые известия».

Отмечается, что «Аэрофлот» является государственной компанией. В 2019 году авиакомпания получила от государства субсидии на 5,73 миллиарда рублей, а поступление дивидендов в бюджет составило 3,456 миллиарда рублей. Также в октябре 2020 года были проведены допэмиссии акции на 80 миллиардов. 75% от всего выкупленного объема пришлись на госструктуры. Минфин же за счет средств ФНБ купил акции на 40,9 миллиарда рублей, и еще на 21 миллиард приобрел акции «ВТБ Капитал».

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