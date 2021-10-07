«Аэрофлот» прекращает полеты в соседние от Екатеринбурга регионы

Отмечается, что «Аэрофлот» является государственной компанией. В 2019 году авиакомпания получила от государства субсидии на 5,73 миллиарда рублей, а поступление дивидендов в бюджет составило 3,456 миллиарда рублей. Также в октябре 2020 года были проведены допэмиссии акции на 80 миллиардов. 75% от всего выкупленного объема пришлись на госструктуры. Минфин же за счет средств ФНБ купил акции на 40,9 миллиарда рублей, и еще на 21 миллиард приобрел акции «ВТБ Капитал».