Дело обманщицы-турагента возвращено в полицию после жалоб тагильчан в прокуратуру

Posted 7 октября 2021, 16:04
Published 7 октября 2021, 16:04
Modified 29 ноября 2024, 18:23
Updated 29 ноября 2024, 18:23
Сегодня, 6 октября, нам написал следователь, что ему вернули дело на доработку. Есть шансы, что уголовное дело все-таки будет заведено, рассказала редакции TagilCity.ru одна из пострадавших тагильчанок Юлия.
Она отметила, что следователь объяснил, что на это дается 30 суток.
Напомним, 14 жителей Нижнего Тагила подали коллективную жалобу в прокуратуру после того, как в полиции отказались заводить уголовное дело в отношении турагента Оксаны Забавиной. От действий мошенницы пострадали несколько десятков человек. Женщина лишила их денег и отдыха, печатала поддельные билеты, а затем перестала выходить на связь и скрылась в Санкт-Петербурге. Часть денег пострадавшим возвратил супруг Забавиной, но только некоторым из них.