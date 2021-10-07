Дело обманщицы-турагента возвращено в полицию после жалоб тагильчан в прокуратуру

Напомним, 14 жителей Нижнего Тагила подали коллективную жалобу в прокуратуру после того, как в полиции отказались заводить уголовное дело в отношении турагента Оксаны Забавиной. От действий мошенницы пострадали несколько десятков человек. Женщина лишила их денег и отдыха, печатала поддельные билеты, а затем перестала выходить на связь и скрылась в Санкт-Петербурге. Часть денег пострадавшим возвратил супруг Забавиной, но только некоторым из них.