Интернет-омбудсмен высказался против маркировки фейков

По словам интернет-омбудсмена, когда власти «закручивают гайки», научная конкуренция уничтожается. Так, если в наши дни кто-то скажет что-то про COVID-19, не совпадающее с заявлениями Всемирной организации здравоохранения или официальным вердиктом лечебных учреждений, автора поста заблокируют или объявят создателем фейков. А после, например, через 10 лет выяснится, что человек писал правду. Его критики все это время могли ошибаться.