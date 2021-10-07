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Posted 7 октября 2021, 12:16

Published 7 октября 2021, 12:16

Modified 29 ноября 2024, 18:24

Updated 29 ноября 2024, 18:24

Легендарный полковник милиции Советского Союза Валерий Адам скончался в Екатеринбурге

Легендарный полковник милиции Советского Союза Валерий Адам скончался в Екатеринбурге

7 октября 2021, 12:16
Фото: 1MI.
На 74-м году жизни в Екатеринбурге умер бывший начальник городской криминальной милиции Валерий Адам. Он был последним полковником милиции Советского Союза в Свердловской области.

Валерий Адам вышел в отставку в 2007 году, проработав в правоохранительных органах более 41 года. За время работы полковник получил 168 поощрений, был награжден почетными званиями и именным оружием, пишет Е1.

Это была настоящая легенда гарнизона полиции. Не смотря на то, что он боролся с преступностью в так называемые «лихие 90-е», когда на Среднем Урале едва ли не каждую неделю стреляли либо взрывали, он до последнего дня оставался добрым и отзывчивым на чужое человеческое горе человеком, сообщил TagilCity.ru глава-пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, 5 октября в Североуральске скончалась председатель гордумы Елена Балбекова. Перед смертью она оставила записку, в которой сообщала о травле со стороны коллеги. Правоохранители проверяют версию суицида.

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