Легендарный полковник милиции Советского Союза Валерий Адам скончался в Екатеринбурге

Это была настоящая легенда гарнизона полиции. Не смотря на то, что он боролся с преступностью в так называемые «лихие 90-е», когда на Среднем Урале едва ли не каждую неделю стреляли либо взрывали, он до последнего дня оставался добрым и отзывчивым на чужое человеческое горе человеком, сообщил TagilCity.ru глава-пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.