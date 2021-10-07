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Posted 7 октября 2021, 17:17

Published 7 октября 2021, 17:17

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Об угрозах увольнения за отказ вакцинироваться сообщили сотрудники уральского завода

Об угрозах увольнения за отказ вакцинироваться сообщили сотрудники уральского завода

7 октября 2021, 17:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Вакцинироваться от коронавируса обязали работников «Уралмашзавода» в Екатеринбурге. Приказ подписал генеральный директор предприятия Ян Центер.

По словам одного из рабочих, теперь сотрудники напуганы и опасаются потерять работу из-за отказа вакцинироваться. В документе сказано, что первый компонент необходимо ввести до 1 ноября, а второй — до 1 декабря. Если данные условия будут не соблюдены, сотрудников «Уралмашзавода» без хотя бы одной прививки отстранят с 1 ноября, а с 1 декабря отстранят уже тех, кто не завершил курс вакцинации, пишет Е1.

Напомним, главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов призвал вакцинировать от коронавируса всех людей пенсионного возраста.

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#Общество#Коронавирус#Завод#Вакцинация#Сотрудники#Екатеринбург
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