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Posted 8 октября 2021,, 15:25

Published 8 октября 2021,, 15:25

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Екатеринбуржцы решат, как благоустроить городскую набережную

8 октября 2021, 15:25
В Екатеринбурге стартовало голосование за лучшую концепцию благоустройства набережной. Всего на рассмотрение горожан представлено пять различных вариантов приведения в порядок общественного пространства на берегу реки Исеть.

Опрос, участвовать в котором может любой житель города, организован на сайте городской мэрии. Выбрать наиболее понравившуюся концепцию благоустройства можно будет до 22 октября, сообщает КП-Екатеринбург.

Отмечается, что участвующие в голосовании концепции благоустройства набережной Исети от компании Semrén & Månsson, Института Генплана Москвы, проектного бюро APEX, Открытого консорциума и консорциума «S& P + Novascape» были представлены 5 октября на международном форуме 100+ TechnoBuild. Архитекторы предлагают перекинуть мост через пруд, установить колесо обозрения и оставить нетронутым здание приборостроительного завода. В случае же, если ни один из вариантов полностью не устроит горожан, они смогут также оставить в специальном поле формы опроса свои дополнения и пожелания.

Победитель голосования будет определен в ходе заседания конкурсного жюри в период с 25 по 29 октября, а результат объявят до 5 ноября этого года на сайте мэрии. Автор проекта, набравшего максимальное количество голосов, удостоится приза на сумму один миллион рублей, а остальные участники конкурса получат по 250 тысяч рублей.

#Общество
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