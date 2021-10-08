Екатеринбуржцы решат, как благоустроить городскую набережную

Отмечается, что участвующие в голосовании концепции благоустройства набережной Исети от компании Semrén & Månsson, Института Генплана Москвы, проектного бюро APEX, Открытого консорциума и консорциума «S& P + Novascape» были представлены 5 октября на международном форуме 100+ TechnoBuild. Архитекторы предлагают перекинуть мост через пруд, установить колесо обозрения и оставить нетронутым здание приборостроительного завода. В случае же, если ни один из вариантов полностью не устроит горожан, они смогут также оставить в специальном поле формы опроса свои дополнения и пожелания.