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Posted 8 октября 2021, 16:23

Published 8 октября 2021, 16:23

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Фельдшеры увольняются из больницы под Нижним Тагилом из-за возросшей нагрузки

Фельдшеры увольняются из больницы под Нижним Тагилом из-за возросшей нагрузки

8 октября 2021, 16:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Медики увольняются из Горноуральской районной поликлиники под Нижним Тагилом. Там наблюдаются пациенты из поселков и деревень, прилегающих к городу.

С начала 2021 года медучреждение покинули около десятка фельдшеров. Об этом сообщает знакомый с ситуацией источник. По его словам, это связано с чрезмерно возросшей нагрузкой. Из-за скачка заболеваемости COVID-19 врачи каждый день принимают большое количество пациентов, также вырос объем документов для заполнения, пишет «Уралинформбюро».

Однако оперативная информация гласит, что с июня по сентябрь 2021 года врачи-терапевты не увольнялись, а трудовой договор расторгли шесть фельдшеров. Это связано с выходом на пенсию, сменой места жительства и уходом из профессии. Об этом заявил и. о. замминистра здравоохранения региона Александр Бобров.

Исходя из данных федерального портала «Работа России», можно сделать вывод, что на 8 октября требуется 40 специалистов различного уровня квалификации.

Напомним, 6 июня стало известно, что из неврологического отделения Центральной городской больницы Екатеринбурга № 7 начал массово увольняться средний медперсонал. Врачи пожаловались на переработки и «рабские условия».

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#Общество#Нижний Тагил#Коронавирус#Больница#Увольнение#Врачи
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