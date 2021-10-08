Фельдшеры увольняются из больницы под Нижним Тагилом из-за возросшей нагрузки

Однако оперативная информация гласит, что с июня по сентябрь 2021 года врачи-терапевты не увольнялись, а трудовой договор расторгли шесть фельдшеров. Это связано с выходом на пенсию, сменой места жительства и уходом из профессии. Об этом заявил и. о. замминистра здравоохранения региона Александр Бобров.