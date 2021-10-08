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Posted 8 октября 2021, 07:48

Published 8 октября 2021, 07:48

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Полиция эвакуировала и оцепила торговый центр в Екатеринбурге

Полиция эвакуировала и оцепила торговый центр в Екатеринбурге

8 октября 2021, 07:48
Фото: 1MI.
Торговый центр Golden Park на Автовокзале в Екатеринбурге оцепили полицейские. Посетители эвакуированы, а прохожих силовики просят переходить на другую сторону дороги.

Около здания работают саперы, а у входа стоят автомобили полиции и МЧС. Пока происходящее силовики не комментируют, пишет Е1.

Через несколько минут после того, как ТЦ был оцеплен, из него вышел сапер в экипировке и начал проверять вход в ювелирный магазин. Оказалось, что под подозрением оказался появившийся на улице огнетушитель.

Проверка заняла несколько минут. После осмотра огнетушитель был разобран. Подозрительных предметов на месте не обнаружено.

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#Происшествия#Новости УрФО#Торговый центр#Екатеринбург
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