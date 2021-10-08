Полиция эвакуировала и оцепила торговый центр в Екатеринбурге

Posted 8 октября 2021, 07:48
Published 8 октября 2021, 07:48
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
Около здания работают саперы, а у входа стоят автомобили полиции и МЧС. Пока происходящее силовики не комментируют, пишет Е1.
Через несколько минут после того, как ТЦ был оцеплен, из него вышел сапер в экипировке и начал проверять вход в ювелирный магазин. Оказалось, что под подозрением оказался появившийся на улице огнетушитель.
Проверка заняла несколько минут. После осмотра огнетушитель был разобран. Подозрительных предметов на месте не обнаружено.