Утилизаторы назвали попытку переноса РОП на два года саботажем

Ассоциации существуют на средства, которые могли бы быть направлены на создание инфраструктуры для утилизации отходов, о чем переработчики сообщили в письме. Большая доля отходов, которые можно было бы повторно использовать, теряется, среди металлолома значение достигает 70%. Согласно информации из обращения, изменить ситуацию без запуска РОП невозможно.