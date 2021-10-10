18-летний молодой человек попал под поезд в Екатеринбурге и остался жив

Как стало известно, под поезд попал 18-летний уралец. Он получил ушиб лобной области и ссадину плеча, пишет Ура.ру. На данный момент пострадавший доставлен в больницу № 23. Теперь расследованием будет заниматься следственное управление на транспорте СКР. Специалисты должны узнать, каким образом уралец попал на железнодорожные пути.