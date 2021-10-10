tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября 2021, 05:53

Published 10 октября 2021, 05:53

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

18-летний молодой человек попал под поезд в Екатеринбурге и остался жив

18-летний молодой человек попал под поезд в Екатеринбурге и остался жив

10 октября 2021, 05:53
Фото: 1MI.
Молодой человек попал под грузовой состав на железнодорожной станции в Екатеринбурге и получил легкие травмы. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник.

По его словам, инцидент произошел ночью с 9 на 10 октября. О том, что вблизи станции Площадка ВИЗ локомотив сбил человека, сообщил машинист грузового состава. Туда прибыли две бригады скорой медицинской помощи.

Как стало известно, под поезд попал 18-летний уралец. Он получил ушиб лобной области и ссадину плеча, пишет Ура.ру. На данный момент пострадавший доставлен в больницу № 23. Теперь расследованием будет заниматься следственное управление на транспорте СКР. Специалисты должны узнать, каким образом уралец попал на железнодорожные пути.

Напомним, в конце августа в Екатеринбурге на железной дороге поезд сбил мужчину. От удара он скончался на месте.

#Происшествия#Новости УрФО#Поезд#Парень#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика