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Posted 10 октября 2021, 10:34

Published 10 октября 2021, 10:34

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Третий день подряд Свердловская область бьет рекорд по заболеваемости COVID-19

Третий день подряд Свердловская область бьет рекорд по заболеваемости COVID-19

10 октября 2021, 10:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
558 случаев коронавируса зафиксировано в Свердловской области с 9 по 10 октября.

Общее число заболевших в регионе достигло 144 321 человека. Из них 132 682 выписались из больниц, в том числе 447 — за минувшие 24 часа. На лечении остаются 4,9 тысячи пациентов. Состояние 957 госпитализированных оценивается как тяжелое.

Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 171 человек. Также случаи коронавируса выявлены в Нижнем Тагиле, Невьянске, Ирбите, Качканаре, Серове, Сысерти и других районах Свердловской области.

За сутки было зафиксировано 44 случая смерти из-за COVID-19. Таким образом, общее число умерших достигло 6 731 свердловчанин, сообщает федеральный и региональный оперштабы.

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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Статистика#Пандемия
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