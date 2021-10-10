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Posted 10 октября 2021, 10:52

Published 10 октября 2021, 10:52

Modified 29 ноября 2024, 18:22

Updated 29 ноября 2024, 18:22

Водитель «ГАЗели» протаранил две машины в Екатеринбурге и скрылся с места инцидента

Водитель «ГАЗели» протаранил две машины в Екатеринбурге и скрылся с места инцидента

10 октября 2021, 10:52
Фото: 1MI.
Водитель, управляя «ГАЗелью», разбил два легковых автомобиля и уехал с места ДТП. Инцидент произошел на улице Волгоградская в Екатеринбурге.

На записи с видеорегистратора можно увидеть, как фура меняет траекторию движения, цепляет припаркованные на стоянке автомобили и, выровнявшись, уезжает дальше по дороге, пишет Е1.

В пресс-службе управления ГИБДД по Екатеринбургу заявили, что информация о данном инциденте в дежурную часть не поступала.

Напомним, 2 сентября на проезжей части в Нижнем Тагиле мужчина напал на женщину-водителя за помеху. После брани в ее адрес, он уронил ее на асфальт.

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#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Газель#Екатеринбург
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