Водитель «ГАЗели» протаранил две машины в Екатеринбурге и скрылся с места инцидента

Posted 10 октября 2021, 10:52
Published 10 октября 2021, 10:52
Modified 29 ноября 2024, 18:22
Updated 29 ноября 2024, 18:22
На записи с видеорегистратора можно увидеть, как фура меняет траекторию движения, цепляет припаркованные на стоянке автомобили и, выровнявшись, уезжает дальше по дороге, пишет Е1.
В пресс-службе управления ГИБДД по Екатеринбургу заявили, что информация о данном инциденте в дежурную часть не поступала.
Напомним, 2 сентября на проезжей части в Нижнем Тагиле мужчина напал на женщину-водителя за помеху. После брани в ее адрес, он уронил ее на асфальт.