Смертность от COVID-19 выросла за год в 14 раз в Свердловской области

Posted 11 октября 2021, 08:43
Published 11 октября 2021, 08:43
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
По числу смертей от коронавируса Свердловская область находится на втором месте после Москвы. Там в августе 2021 года скончались 3133 человека, пишет Znak.
В общей сложности в августе в Свердловской области умерли 7648 человек. За январь–август в регионе скончались 47 тысяч человек. Это на 14,5% больше, чем за тот же период прошлого года.
Отмечается, что сжиться продолжает рождаемость. Естественная убыль населения с начала года и до конца августа в регионе составила 18,4 тысячи человек.