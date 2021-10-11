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Posted 11 октября 2021, 08:43

Published 11 октября 2021, 08:43

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Смертность от COVID-19 выросла за год в 14 раз в Свердловской области

Смертность от COVID-19 выросла за год в 14 раз в Свердловской области

11 октября 2021, 08:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Смертность среди больных коронавирусом в Свердловской области за год выросла в 14 раз. Так, по данным Росстата, в августе 2020 года в регионе скончались 168 человек, а за тот же период 2021 года уже 2365 человек.

По числу смертей от коронавируса Свердловская область находится на втором месте после Москвы. Там в августе 2021 года скончались 3133 человека, пишет Znak.

В общей сложности в августе в Свердловской области умерли 7648 человек. За январь–август в регионе скончались 47 тысяч человек. Это на 14,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Отмечается, что сжиться продолжает рождаемость. Естественная убыль населения с начала года и до конца августа в регионе составила 18,4 тысячи человек.

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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Смертность
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