Смертность от COVID-19 выросла за год в 14 раз в Свердловской области

Сюжет Коронавирус

Смертность среди больных коронавирусом в Свердловской области за год выросла в 14 раз. Так, по данным Росстата, в августе 2020 года в регионе скончались 168 человек, а за тот же период 2021 года уже 2365 человек.

По числу смертей от коронавируса Свердловская область находится на втором месте после Москвы. Там в августе 2021 года скончались 3133 человека, пишет Znak. В общей сложности в августе в Свердловской области умерли 7648 человек. За январь–август в регионе скончались 47 тысяч человек. Это на 14,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Отмечается, что сжиться продолжает рождаемость. Естественная убыль населения с начала года и до конца августа в регионе составила 18,4 тысячи человек. Материалы по теме Введение «чистых от коронавируса зон» прокомментировал Евгений Куйвашев