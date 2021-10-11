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Posted 11 октября 2021, 15:01

Published 11 октября 2021, 15:01

Modified 18 сентября 2022, 14:16

Updated 18 сентября 2022, 14:16

Стало известно о подписании указа о введении QR-кодов в Свердловской области

Стало известно о подписании указа о введении QR-кодов в Свердловской области

11 октября 2021, 15:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 октября подпишет указ о введении «чистых от коронавируса зон». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Завтра появятся первый список «чистых зон». На данный момент готовится указ, который формируют юристы. Инсайдер отметил, что чиновники начнут ограничения с себя, пишет Е1.

Напомним, 9 октября стало известно, что после того, как власти анонсировали введение «чистых зон» и QR-кодов, в пунктах вакцинации от коронавируса жители Свердловской области выстраиваются в большие очереди.

В 1,5 раза выросла очередь в свердловских пунктах вакцинации из-за введения QR-кодов
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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Евгений Куйвашев#Ограничения
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