Стало известно о подписании указа о введении QR-кодов в Свердловской области

Posted 11 октября 2021, 15:01
Published 11 октября 2021, 15:01
Modified 18 сентября 2022, 14:16
Updated 18 сентября 2022, 14:16
Завтра появятся первый список «чистых зон». На данный момент готовится указ, который формируют юристы. Инсайдер отметил, что чиновники начнут ограничения с себя, пишет Е1.
Напомним, 9 октября стало известно, что после того, как власти анонсировали введение «чистых зон» и QR-кодов, в пунктах вакцинации от коронавируса жители Свердловской области выстраиваются в большие очереди.