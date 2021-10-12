До 15 лет тюрьмы грозит убийце сотрудницы секс-шопа из Екатеринбурга

Обвинение предъявлено 23-летнему жителю Екатеринбурга. По версии следствия, он в ходе ссоры задушил знакомую, а затем скрывался от правоохранительных органов. Молодой человек признался в совершении преступления и показал, как убивал ее во время следственного эксперимента.