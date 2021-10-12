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Posted 12 октября 2021, 13:46

Published 12 октября 2021, 13:46

Modified 29 ноября 2024, 18:24

Updated 29 ноября 2024, 18:24

До 15 лет тюрьмы грозит убийце сотрудницы секс-шопа из Екатеринбурга

До 15 лет тюрьмы грозит убийце сотрудницы секс-шопа из Екатеринбурга

12 октября 2021, 13:46
Фото: 1MI.
По обвинению в убийстве 21-летней продавщицы секс-шопа в Екатеринбурге задержан подозреваемый. Девушку задушили в собственной квартире в конце июня 2021 года.

Обвинение предъявлено 23-летнему жителю Екатеринбурга. По версии следствия, он в ходе ссоры задушил знакомую, а затем скрывался от правоохранительных органов. Молодой человек признался в совершении преступления и показал, как убивал ее во время следственного эксперимента.

Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера, он заключен под стражу, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, погибшая Анастасия, которая работала в секс-шопе Екатеринбурга, была обнаружена мертвой в ванне. Тело нашла ее бабушка после того, как девушка перестала выходить на связь.

Тело 21-летней сотрудницы секс-шопа обнаружено в ванной в Екатеринбурге
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#Общество#Новости УрФО#Полиция#Убийство#Секс-шоп#Екатеринбург
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