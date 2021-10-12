Изменена схема выплаты субсидий работодателям за наём безработных

Государственная субсидия для работодателей представляет собой три минимальных размера оплаты труда, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Она выплачивается тремя траншами — через месяц, три месяца и полгода работы оформленного в штат сотрудника. Первую часть субсидии Фонд социального страхования (ФСС) выплачивает в срок до десяти рабочих дней с даты поступления соответствующего заявления, которое работодатель должен направить через личный кабинет на сайте ФСС до 15 декабря. Вторая и третья части субсидии предоставляются фондом по истечении 102 и 192 дней после начала работы трудоустроенного, но не позже 27 декабря 2021 года.