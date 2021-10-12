Туристический маршрут по местам династии Демидовых появится на Урале

Предполагается, что данный маршрут станет брендовым. Об этом заявила директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова, сообщает ТАСС. Она рассказала, что в скором времени Урал посетят эксперты от Ростуризма и Ассоциации туроператоров России. Именно они оценят маршрут.