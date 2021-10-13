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Posted 13 октября 2021,, 13:53

Published 13 октября 2021,, 13:53

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Адвокат предложил альтернативу идее блокировке карт по решению ФСБ

13 октября 2021, 13:53
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов считает, что вместо закона о блокировке банковских карт по решению ФСБ и МВД нужно улучшать работу самих правоохранителей.

Как сообщает NEWS.ru, ранее Росфинмониторинг предложил законопроект, согласно которому ФСБ и МВД могут дать право принимать решения о блокировке денежных переводов россиян на срок до 10 дней без решения суда.

По словам Трунова, ведомство занимается перекладыванием «с больной головы на здоровую», а бороться с терроризмом и наркотрафиком необходимо по-другому. Эксперт уверен, что вероятность принятия этого законопроекта не велика.

#Общество
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