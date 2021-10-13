Адвокат предложил альтернативу идее блокировке карт по решению ФСБ

Posted 13 октября 2021,, 13:53
Published 13 октября 2021,, 13:53
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, ранее Росфинмониторинг предложил законопроект, согласно которому ФСБ и МВД могут дать право принимать решения о блокировке денежных переводов россиян на срок до 10 дней без решения суда.
По словам Трунова, ведомство занимается перекладыванием «с больной головы на здоровую», а бороться с терроризмом и наркотрафиком необходимо по-другому. Эксперт уверен, что вероятность принятия этого законопроекта не велика.