Тело пропавшей в лесу и проверка смерти в больнице. Итоги дня в Свердловской области

Posted 15 октября 2021, 15:27
Published 15 октября 2021, 15:27
Modified 24 февраля, 13:21
Updated 24 февраля, 13:21
Тело пропавшей при странных обстоятельствах екатеринбурженки Ирины Тишиной найдено в лесу на улице Сахарова. Женщина ушла из дома 12 октября, не взяв личные вещи и документы, пока ее мать гуляла с собакой. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.
Конкурс на новое название для «Тагильской лагуны-2» планирует провести администрация города. Совместное решение было принято с директором дворца Оксаной Михневич. Работы почти окончены, у Тагильского пруда появились детские площадки, бетонный скейтпарк, картодром, баскетбольное поле и другие объекты. На реализацию проекта было выделено 556 миллионов рублей.
После сообщений СМИ о смерти пациента в больнице Первоуральска проверку возбудили прокуратура, Следственный комитет и Росздравнадзор. Родственники сообщили, что он умер якобы из-за неоказания ему неотложной помощи, так как медперсонал отсутствовал на рабочих местах. Они собирались обратиться в правоохранительные органы, но не сделали этого. Для определения точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза и опрашиваются очевидцы.
Стало известно, на каких условиях будут действовать QR-коды в «чистых зонах» от коронавируса. Там смогут находиться лишь привитые или недавно переболевшие свердловчане. Ограничения не распространяются на детей до 18 лет. Контролировать вход и считывать коды будут сотрудники самих организации, за этим будет следить Роспотребнадзор. Также для посещения таких зон можно взять справку у врача о перенесенном коронавирусе, однако людям с медотводами будет отказано в доступе. Им рекомендовано оставаться на самоизоляции. QR-код после вакцинации действует в течение 12 месяцев, после перенесенного заболевания — 6 месяцев.