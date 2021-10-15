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Posted 15 октября 2021, 15:27

Published 15 октября 2021, 15:27

Modified 24 февраля, 13:21

Updated 24 февраля, 13:21

Тело пропавшей в лесу и проверка смерти в больнице. Итоги дня в Свердловской области

Тело пропавшей в лесу и проверка смерти в больнице. Итоги дня в Свердловской области

15 октября 2021, 15:27
Фото: 1MI.
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 15 октября.

Тело пропавшей при странных обстоятельствах екатеринбурженки Ирины Тишиной найдено в лесу на улице Сахарова. Женщина ушла из дома 12 октября, не взяв личные вещи и документы, пока ее мать гуляла с собакой. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.

Конкурс на новое название для «Тагильской лагуны-2» планирует провести администрация города. Совместное решение было принято с директором дворца Оксаной Михневич. Работы почти окончены, у Тагильского пруда появились детские площадки, бетонный скейтпарк, картодром, баскетбольное поле и другие объекты. На реализацию проекта было выделено 556 миллионов рублей.

Конкурс на название для «Тагильской лагуны-2» планируется провести в городе
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После сообщений СМИ о смерти пациента в больнице Первоуральска проверку возбудили прокуратура, Следственный комитет и Росздравнадзор. Родственники сообщили, что он умер якобы из-за неоказания ему неотложной помощи, так как медперсонал отсутствовал на рабочих местах. Они собирались обратиться в правоохранительные органы, но не сделали этого. Для определения точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза и опрашиваются очевидцы.

Стало известно, на каких условиях будут действовать QR-коды в «чистых зонах» от коронавируса. Там смогут находиться лишь привитые или недавно переболевшие свердловчане. Ограничения не распространяются на детей до 18 лет. Контролировать вход и считывать коды будут сотрудники самих организации, за этим будет следить Роспотребнадзор. Также для посещения таких зон можно взять справку у врача о перенесенном коронавирусе, однако людям с медотводами будет отказано в доступе. Им рекомендовано оставаться на самоизоляции. QR-код после вакцинации действует в течение 12 месяцев, после перенесенного заболевания — 6 месяцев.

О работе системы QR-кодов в свердловских «свободных зонах» рассказал губернатор
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#Общество#Свердловская область#Итоги
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