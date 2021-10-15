Тело пропавшей в лесу и проверка смерти в больнице. Итоги дня в Свердловской области

Стало известно, на каких условиях будут действовать QR-коды в «чистых зонах» от коронавируса. Там смогут находиться лишь привитые или недавно переболевшие свердловчане. Ограничения не распространяются на детей до 18 лет. Контролировать вход и считывать коды будут сотрудники самих организации, за этим будет следить Роспотребнадзор. Также для посещения таких зон можно взять справку у врача о перенесенном коронавирусе, однако людям с медотводами будет отказано в доступе. Им рекомендовано оставаться на самоизоляции. QR-код после вакцинации действует в течение 12 месяцев, после перенесенного заболевания — 6 месяцев.