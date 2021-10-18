Как укрепить иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа

Posted 18 октября 2021, 19:38
Published 18 октября 2021, 19:38
Modified 18 сентября 2022, 14:17
Updated 18 сентября 2022, 14:17
Существует много методов, как повысить иммунитет, — можно добавить продукты и напитки, отвары в рацион, которые содержат ценные микроэлементы. В Екатеринбурге и других регионах работают пункты вакцинации. В аптеках можно найти витамины для иммунитета, противовирусные препараты. В данной статье представлена информация, какие фрукты повышают иммунитет, какие факторы могут отрицательно сказываться на здоровье и как восстановить хорошее самочувствие.
Иммунная система имеет сложную структуру. Условно причины снижения иммунитета можно разделить на 2 большие группы — проблемы со здоровьем и образ жизни.
Какие факторы негативно влияют на естественный иммунитет:
Существует несколько признаков плохого иммунитета. К ним относят плохую заживляемость царапин и ссадин, сонливость и хроническую усталость. Помимо этого, человек с ослабленной иммунной защитой часто болеет ОРВИ, простудами с продолжительным течением и осложнениями.
Возможно появление отечности и мешков под глазами, увеличение лимфатических узлов. Кожа становится сухой, волосы и ногти — ломкими. Возможно появление аллергических реакций, грибковых процессов.
Формировать и укреплять защиту организма рекомендуется только совместно с иммунологом, так как бесконтрольный прием препаратов может нанести вред. Чтобы выявить причину и признаки снижения защиты, требуется сдать некоторые анализы для проверки здоровья.
Какие меры можно принять самостоятельно:
В настоящее время в Екатеринбурге и других регионах России проводится вакцинация от гриппа. Вакцины от данного заболевания завозят в детские садики и школы, чтобы привить детей и подростков (по согласию родителей). Взрослые и дети могут пройти иммунизацию в поликлиниках и пунктах вакцинации. Вакцина от ковида доказала свою эффективность и безопасность. Поствакцинальные симптомы проходят бесследно и обычно не требуют медицинского вмешательства.
Важным условием для поддержания и повышения иммунитета является положительный психологический микроклимат в семье, где живет ребенок. Это связано с тем, что стрессы и негативные эмоции могут привести к ослаблению организма, что может спровоцировать болезнь.
Для укрепления иммунитета важно поддерживать режим дня. Это правило актуально не только для детей, но и для взрослых мужчин и женщин. Ребенку следует давать продукты с высоким содержанием витаминов. Требуется вести активный образ жизни, уделять достаточно времени прогулкам — они полезны для повышения иммунитета.
По рекомендации педиатра можно проводить процедуру закаливания. Необходимо следить за соблюдением гигиены. Требуется регулярно мыть и проветривать комнату, где находится ребенок, для профилактики заболеваний.
Быстро восстановить иммунитет после перенесенного коронавируса достаточно сложно. Долгое время пациент может чувствовать упадок сил и слабость, сонливость. Возможно ухудшение состояния волос и ногтей, кожи.
По назначению врача можно начать принимать витаминный комплекс, он поможет восстановить слабый иммунитет быстрее. Помимо этого, после болезни требуется здоровый сон и сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки. Чтобы не болеть снова, рекомендуется на время отказаться от посещения людных мест и соблюдать масочный режим.
После приема лекарств может потребоваться восстановление микрофлоры кишечника. Антибиотики убивают не только патогенные микроорганизмы, но и полезную микрофлору, но при этом останавливают воспалительные процессы и способствуют выздоровлению.
Поддерживать микрофлору кишечника можно путем приема пробиотиков. Эффективный способ восстановления — прием витаминов. Лучше всего принимать цинк, витамин D, аскорбиновую кислоту и другие микроэлементы после сдачи анализов, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.
Лечение онкологии путем химиотерапии может ослабить защитные функции организма, однако часто такая терапия является жизненно необходимой. Чтобы выработать сильный иммунитет, рекомендовано включать в рацион овощи и фрукты, вести активный образ жизни.
Предварительно нужно проконсультироваться с онкологом и иммунологом, чтобы терапия не принесла вред. К примеру, не при всех опухолях можно принимать витамины и другие препараты, так как они могут спровоцировать осложнения. В ряде случаев назначается иммунотерапия.
Александр Гинцбург дал комментарии относительно формирования иммунитета после вакцинации препаратом «Спутник V». В ходе поствакцинального наблюдения отмечаются редкие случаи инфекции у граждан, которые прошли вакцинацию первым компонентом. Случаи заражения вирусом единичны у лиц, прошедших иммунизацию двумя компонентами.
В ВОЗ сообщили о формировании защиты после прививки от гриппа. Вакцина позволяет легче перенести инфекцию при заболевании и является эффективным способом профилактики заражения. Иммунитет сохраняется примерно год. Отмечается, что состав подбирается с учетом циркулирующих штаммов.
Для поддержки здоровья и снижения риска простудных заболеваний рекомендовано принимать витамины. Аскорбиновая кислота обладает антиоксидантными свойствами. Прием цинка полезен для иммунных клеток, помогает бороться с вирусами и вредными бактериями.
Витамин D необходим для формирования скелета, принимает участие в синтезе лейкоцитов. Витамин Е действует как мощный антиоксидант. Омега-3 способствует укреплению клеточных мембран.
Полезный фрукт для иммунитета — яблоко. В нем содержатся витамины С, В, калий, пектин, лимонная кислота и прочие ценные элементы. Цитрусовые (мандарины, лимоны, грейпфруты) содержат в большом количестве витамин С.
Хурма богата витаминами А и С, является антиоксидантом. Киви содержат витамин С, бета-каротин и калий, флавоноиды. Бананы содержат в своем составе магний и калий, рекомендованы к включению в меню в сезон простуд.
Чтобы усилить иммунитет, рекомендуется изменить рацион и добавить продукты с большим содержанием витаминов и ценных элементов. Из ягод и трав можно делать чай, настойки, отвары, которые помогут укрепить здоровье.
Полезные продукты для иммунной системы:
Перед тем как повысить иммунитет, рекомендовано посоветоваться с лечащим врачом, чтобы терапия принесла только пользу и не навредила. Укрепить иммунитет можно комплексно — рекомендуется отказаться от вредных привычек и сбалансировать рацион. При наличии заболеваний, таких как герпес, грипп, хронических патологий горла и других лор-органов нужно своевременно начинать их лечить.