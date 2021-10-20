Из-за ОРВИ и COVID-19 в уральских больницах отменяются профосмотры и выезды в села

О том, что в детской поликлинике не будут проходить дни здорового ребенка, профилактические медицинские осмотры и вакцинации сообщили в Сысертской ЦРБ. Данный запрет будет актуален с 25 октября по 8 ноября, пишет Znak. Однако отмечается, что деятельность продолжат специалисты узкого профиля.