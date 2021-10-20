Из-за ОРВИ и COVID-19 в уральских больницах отменяются профосмотры и выезды в села

Posted 20 октября 2021, 15:26
Published 20 октября 2021, 15:26
Modified 29 ноября 2024, 18:25
Updated 29 ноября 2024, 18:25
О том, что в детской поликлинике не будут проходить дни здорового ребенка, профилактические медицинские осмотры и вакцинации сообщили в Сысертской ЦРБ. Данный запрет будет актуален с 25 октября по 8 ноября, пишет Znak. Однако отмечается, что деятельность продолжат специалисты узкого профиля.
Данная мера связана с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ. Также об изменениях сообщает Верхнепышминская центральная горбольница. Из-за ситуации вокруг COVID-19 были приостановлены выезды мобильных бригад.
Напомним, министр здравоохранения РФ Татьяна Голикова рассказала о критической обстановке со смертностью от коронавирусной инфекции в Свердловской области.