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Posted 20 октября 2021, 17:24

Published 20 октября 2021, 17:24

Modified 29 ноября 2024, 18:25

Updated 29 ноября 2024, 18:25

Предупреждение из-за гололеда и мокрого снега объявлено в Свердловской области

Предупреждение из-за гололеда и мокрого снега объявлено в Свердловской области

20 октября 2021, 17:24
Фото: 1MI.
Мокрый снег, который налипает на провода, а также гололед, 21 и 22 октября ожидается на территории Свердловской области. Региональным ГУ МЧС объявлено предупреждение об ухудшении погодных условий.

В сообщении говорится, что из-за ожидаемой погоды на дороге могут возникнуть осложнения, поэтому водителям и пешеходам необходимо оставаться внимательными. Во время управления нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Желательно воздержаться от дальних поездок. Также возможны аварийные ситуации на системах энергоснабжения и связи.

Напомним, с 21 октября в Нижнем Тагиле ожидаются дожди с мокрым снегом.

#Свердловская область#Здоровье#Снег#Гололед#Предупреждение#Экстренное предупреждение
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