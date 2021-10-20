Предупреждение из-за гололеда и мокрого снега объявлено в Свердловской области

Posted 20 октября 2021, 17:24
Published 20 октября 2021, 17:24
Modified 29 ноября 2024, 18:25
Updated 29 ноября 2024, 18:25
В сообщении говорится, что из-за ожидаемой погоды на дороге могут возникнуть осложнения, поэтому водителям и пешеходам необходимо оставаться внимательными. Во время управления нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Желательно воздержаться от дальних поездок. Также возможны аварийные ситуации на системах энергоснабжения и связи.
Напомним, с 21 октября в Нижнем Тагиле ожидаются дожди с мокрым снегом.