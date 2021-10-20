Предупреждение из-за гололеда и мокрого снега объявлено в Свердловской области

В сообщении говорится, что из-за ожидаемой погоды на дороге могут возникнуть осложнения, поэтому водителям и пешеходам необходимо оставаться внимательными. Во время управления нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Желательно воздержаться от дальних поездок. Также возможны аварийные ситуации на системах энергоснабжения и связи.