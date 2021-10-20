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Posted 20 октября 2021, 05:49

Published 20 октября 2021, 05:49

Modified 29 ноября 2024, 18:25

Updated 29 ноября 2024, 18:25

Режим ЧС введен в 11 муниципалитетах на Урале из-за заболевании птиц и свиней

Режим ЧС введен в 11 муниципалитетах на Урале из-за заболевании птиц и свиней

20 октября 2021, 05:49
Фото: 1MI.
Из-за заболеваний скота и птицы в 11 муниципалитетах Свердловской области введен режим ЧС.

В связи с африканской чумой свиней режим действует в Камышловском муниципальном районе, Горноуральском и Пышминском городских округах, в Богдановиче, Сухом Логе, Ирбитском муниципальном округе и Нижнем Тагиле. ЧС из-за гриппа птиц объявлена в Арамильском и Сысертском городских округах и в Екатеринбурге, пишет Znak со ссылкой на департамент ветеринарии Свердловской области.

Первая вспышка афиканской чумы была выявлена в селе Калиновское Камышловского района в конце сентября. Тогда незамедлительно была установлена санитарно-защитная зона в радиусе 20 километров. В нее попасть можно только по пропускам. Поголовье свиней и вся готовая продукция подлежали утилизации. В дальнейшем режим ЧС был введен и в других муниципалитетах.

Куриц с подтвержденным птичьим гриппом обнаружили в селе Патруши. Специалисты заявили, что птицы будут уничтожены.

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#Свердловская область#Здоровье#Птицы#Свинина#Режим ЧС
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