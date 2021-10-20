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Posted 20 октября 2021, 13:58

Published 20 октября 2021, 13:58

Modified 19 августа 2024, 22:43

Updated 19 августа 2024, 22:43

С умершим бардом Владиславом Шадриным попрощаются в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле

С умершим бардом Владиславом Шадриным попрощаются в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле

20 октября 2021, 13:58
Фото: 1MI.
Прощания с умершим от онкологии бардом Владиславом Шадриным, художественным руководителем ансамбля «Зелёная лампа», состоятся 22 и 23 октября в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Кремирован он будет в родном городе.

22 октября в 13.00 прощание состоится в Екатеринбурге в похоронном доме «Вознесение» на улице Серафимы Дерябиной, 41А. Поминальный обед будет организован в ресторане «Кавказская пленница» на улице Бардина, 21А в 14.00.

В Нижнем Тагиле жители могут проститься в Владиславом Шадриным в субботу, 23 октября, в большом зале «Реквием» на улице Челюскинцев 47, он будет кремирован. Поминальный обед пройдёт в дансинг-зале ДК НТМК в 15.00, сообщил участник дуэта «Зеленая лампа» Дмитрий Обухов на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, Владислав Шадрин скончался 19 октября. У него был диагностирован рак желудка 4 степени, музыкант проходил лечение в Москве. 8 октября в Нижнем Тагиле был организован трехчасовой благотворительный концерт для сбора средств тагильчанину.

Благотворительный концерт по сбору средств барду Владиславу Шадрину прошел в Тагиле
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