С умершим бардом Владиславом Шадриным попрощаются в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле жители могут проститься в Владиславом Шадриным в субботу, 23 октября, в большом зале «Реквием» на улице Челюскинцев 47, он будет кремирован. Поминальный обед пройдёт в дансинг-зале ДК НТМК в 15.00, сообщил участник дуэта «Зеленая лампа» Дмитрий Обухов на своей странице «ВКонтакте».