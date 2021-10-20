Смерть барда и дополнительные выходные. Итоги дня в Свердловской области

Posted 20 октября 2021, 14:57
Published 20 октября 2021, 14:57
Modified 29 ноября 2024, 18:25
Updated 29 ноября 2024, 18:25
Тагильский бард, основатель дуэта «Зеленая лампа» Владислав Шадрин скончался в Москве. Там он проходил лечение, у певца был диагностирован рак желудка 4 стадии. Прощания с музыкантом и поминальные обеды пройдут в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле 22 и 23 октября, тело будет кремировано. 8 октября во Дворце молодежи прошел благотворительный концерт по сбору средств на лечение Владислава Шадрина, где выступали известные музыканты и актеры.
Сразу четыре начальника отделов полиции Екатеринбурга увольняются по собственному желанию, один из них выходит на пенсию. Отделы кадров ищут равноценную замену уходящим сотрудникам из специального кадрового резерва МВД.
На совещании кабмина президент РФ Владимир Путин поддержал введение в стране выходных с 30 октября по 7 ноября. С такой инициативой выступила министр здравоохранения Татьяна Голикова. Она отметила, что в Свердловской области, как и в ряде других регионов, сложилась критическая обстановка с количеством летальных исходов от коронавируса. Кроме того, в регионе наблюдается критическая ситуация с госпитализацией больных COVID-19.
Более 600 случаев коронавируса за сутки впервые зафиксировано в Свердловской области с начала пандемии. С 19 по 20 октября в регионе выявлено 603 заболевших пациента, общее число случаев составило 150,1 тысячи человек. За сутки от инфекции скончались 38 свердловчан, всего зафиксировано 7,1 тысячи летальных исходов. За все время выписано 136,9 тысячи человек, из них 404 за последние 24 часа.