За убийство ножом сына-циркача в Екатеринбурге отец на 9 лет уехал в колонию

Отцу надоели выходки сына, который мог в любое время приехать и потребовать денег. Во время последней встречи родственников в Екатеринбурге отец 11 разу ударил сына-циркача ножом. Суд отправил его на 9 лет в колонию.