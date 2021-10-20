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Posted 20 октября 2021, 17:16

Published 20 октября 2021, 17:16

Modified 29 ноября 2024, 18:24

Updated 29 ноября 2024, 18:24

Замена ушедшему в ЗакСО Вячеславу Малых найдена в гордуме Нижнего Тагила

Замена ушедшему в ЗакСО Вячеславу Малых найдена в гордуме Нижнего Тагила

20 октября 2021, 17:16
Фото: 1MI.
Заместителем председателя комиссии Нижнетагильской городской думы по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительства и землепользования стал Игорь Макаров.

Именно он занял место Вячеслава Малых, ставшего депутатом Законодательного собрания Свердловской области. 20 сентября начальник технического управления АО «ЕВРАЗ НТМК» Константин Шведов выдвинул предложение о назначении нового заместителя комиссии сегодня. Члены комиссии приняли единогласное решение, сообщает АН «Между строк».

Игорь Макаров — председатель совета ТОС «Прудок» Ленинского района. Он представляет партию «Справедливая Россия».

Напомним, 12 октября стало известно, что депутат из Нижнего Тагила Вячеслав Малых, который выдвигался по партийному списку «Единой России», стал заместителем председателя комитета по экологии в ЗакСО Свердловской области.

#Политика#Нижний Тагил#Законодательное собрание#Городская дума#Нижнетагильская гордума
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