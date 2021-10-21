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Posted 21 октября 2021, 16:46

Published 21 октября 2021, 16:46

Modified 29 ноября 2024, 18:25

Updated 29 ноября 2024, 18:25

До 10 лет колонии грозит трем фигурантам дела об отравлении метанолом на Урале

До 10 лет колонии грозит трем фигурантам дела об отравлении метанолом на Урале

21 октября 2021, 16:46
Фото: 1MI.
Трем фигурантам дела об отравлении метанолом в Свердловской области грозит до 10 лет колонии. Из-за опасного спирта погибли 24 человека.

Надир Мамедов, Армен Аветисян и Анар Айвазов обвиняются по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, сбытом фигуранты занимались с 7 по 14 октября на одном из рынков Екатеринбурга. В результате от метилового спирта скончались 24 человека. На данный момент обвиняемые заключены под стражу до 15 декабря 2021 года включительно.

Теперь сотрудники СК и полицейские продолжают собирать доказательства, а также выяснять точное число пострадавших и погибших. Устанавливаются другие возможные соучастники.

Напомним, мужчины продавали разбавленный водой спирт на разлив в палатке на рынке «Ботанический» в Екатеринбурге. В какой-то момент коммерсанты закупили партию ядовитого суррогата, от которого скончались 24 человека. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин лично контролирует ход расследования.

#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Алкоголь#Обвинение#Спирт
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