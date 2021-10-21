До 10 лет колонии грозит трем фигурантам дела об отравлении метанолом на Урале

Надир Мамедов, Армен Аветисян и Анар Айвазов обвиняются по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.