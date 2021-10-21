До 10 лет колонии грозит трем фигурантам дела об отравлении метанолом на Урале

Posted 21 октября 2021, 16:46
Published 21 октября 2021, 16:46
Modified 29 ноября 2024, 18:25
Updated 29 ноября 2024, 18:25
Надир Мамедов, Армен Аветисян и Анар Айвазов обвиняются по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.
По версии следствия, сбытом фигуранты занимались с 7 по 14 октября на одном из рынков Екатеринбурга. В результате от метилового спирта скончались 24 человека. На данный момент обвиняемые заключены под стражу до 15 декабря 2021 года включительно.
Теперь сотрудники СК и полицейские продолжают собирать доказательства, а также выяснять точное число пострадавших и погибших. Устанавливаются другие возможные соучастники.
Напомним, мужчины продавали разбавленный водой спирт на разлив в палатке на рынке «Ботанический» в Екатеринбурге. В какой-то момент коммерсанты закупили партию ядовитого суррогата, от которого скончались 24 человека. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин лично контролирует ход расследования.