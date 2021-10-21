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Posted 21 октября 2021, 11:20

Published 21 октября 2021, 11:20

Modified 18 сентября 2022, 14:17

Updated 18 сентября 2022, 14:17

Пять дорог в Нижнем Тагиле будут обновлены по нацпроекту БКД в 2022 году

Пять дорог в Нижнем Тагиле будут обновлены по нацпроекту БКД в 2022 году

21 октября 2021, 11:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Пять дорог в Нижнем Тагиле будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели выделено 606 миллионов рублей.

Самым большим объектом является Ленинградский проспект в Дзержинском районе, пишет «Тагильский рабочий» со ссылкой на замдиректора службы заказчика городского хозяйства Николая Новикова.

Его планируется поделить на два участка — от улицы Зари до проспекта Дзержинского и от него до улицы Юности. Согласно проекту, кроме самого дорожного полотна будут восстановлены и тротуары.

На Тагилстрое ремонтные работы будут проведены на улице Балакинская. А на Руднике им. III Интернационала в порядок приведут улицу Академика Павлова.

Кроме того, в планах построить новую дорогу и тротуар в районе микрорайона Ольховка. Там на данный момент дорога «переходного типа» и имеет плохой водоотвод. Строителями будет восстановлена насыпь, смонтирована система водопропускных труб и канав, а также уложен асфальт.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Касается каждого#Ремонт дороги#Нацпроект БКАД
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