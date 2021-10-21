Точное число погибших от отравления метанолом назвали в свердловской прокуратуре

Напомним, на 20 октября было известно, что от отравления метанолом на Урале скончались 18 человек: 16 жителей Екатеринбурга, 1 тагильчанин и 1 житель Ревды. Смертельные случаи происходили в течение нескольких дней — с 7 по 14 октября. Спирт продавали в одной из палаток на рынке «Ботанический» в Екатеринбурге. Двое задержанных по делу на данный момент не признают своей вины.