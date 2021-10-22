ВЭБ.РФ: Качество жизни улучшит реализация новых проектов развития

Крупнейший банк развития в последнее время весьма успешно наращивает портфель своих аэропортовых проектов — он кардинально модернизирует существующие и активно строит новые. В аэропорту Хабаровска в сентябре стартовало строительство аэровокзала международного сообщения. Причем речь идет в данном случае об очень сжатых сроках реализации проекта — всего 18 месяцев. Оборудованный в соответствии с последним словом техники терминал сможет принимать ежегодно около миллиона пассажиров. Ранее ВЭБ.РФ взял на себя финансирование строительства нового терминала внутренних авиалиний в Хабаровске.