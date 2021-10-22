Выпавший из балкона ребенок и табло для транспорта. Итоги дня в Свердловской области

Posted 22 октября 2021, 16:27
Published 22 октября 2021, 16:27
Modified 24 декабря 2024, 18:10
Updated 24 декабря 2024, 18:10
О смертности пациентов от коронавируса рассказал врач-реаниматолог из Екатеринбурга. По его словам, люди «мрут пачками», несмотря на лечение. Некоторые больные умирают после того, как их состояние улучшается. COVID-19 мутировал и стал более агрессивным, в стационарах не хватает врачей и медпрепаратов. Специалист отметил, что изначально проблема возникает на амбулаторном этапе, в поликлиниках отправляют пациентов на КТ лишь в самых тяжелых случаях.
На Старателе в Нижнем Тагиле 4-летний мальчик выпал с балкона. Мать оставила его с дедушкой, а сама ушла в гости в соседний подъезд распивать алкоголь. Пока дед был на кухне, мальчик встал на табуретку на балконе и упал оттуда. Ребенок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, ему оказывается необходимая помощь. Семья будет поставлена на учет в ПДН, матери грозит административная ответственность.
Нерабочие дни для взрослых и каникулы для школьников продлятся в Свердловской области с 30 октября по 7 ноября. На это время в детских садах будут организованы дежурные группы для воспитанников. Медицинские организации продолжат работу по обычному графику. Вопрос о продлении каникул пока не поднимается.
Электронные табло для слежения за общественным транспортом появились на пяти остановках Нижнего Тагила. Всего для удобства пассажиров планируется установить 10 таких экранов. Пока они работают в тестовом режиме, функционировать табло начнут с начал ноября. Экраны устанавливают в рамках реализации программы внедрения интеллектуальной транспортной системы. Они позволят тагильчанам отслеживать движение трамваев и автобусов, а также прогнозировать маршруты.