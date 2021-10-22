Выпавший из балкона ребенок и табло для транспорта. Итоги дня в Свердловской области

О смертности пациентов от коронавируса рассказал врач-реаниматолог из Екатеринбурга. По его словам, люди «мрут пачками», несмотря на лечение. Некоторые больные умирают после того, как их состояние улучшается. COVID-19 мутировал и стал более агрессивным, в стационарах не хватает врачей и медпрепаратов. Специалист отметил, что изначально проблема возникает на амбулаторном этапе, в поликлиниках отправляют пациентов на КТ лишь в самых тяжелых случаях.