Скончался выпавший с балкона ребенок на Старателе в Нижнем Тагиле

Posted 23 октября 2021, 16:21
Published 23 октября 2021, 16:21
Modified 29 ноября 2024, 18:25
Updated 29 ноября 2024, 18:25
То, что пострадавший ребенок не выжил, изданию TagilCity.ru подтвердил знакомый с ситуацией источник. По его словам, семья была неблагополучной, а многодетная мать употребляла наркотические вещества.
Конечно, ребенок ничего не видел и такой смертью умер. И ей теперь за это ничего не будет. Будет ходить свободно,отметил источник.
Напомним, ранее сообщалось, что тагильчанка регулярно распивала алкоголь. В полиции рассказали, что женщина одна воспитывала ребенка и недавно начала проживать по данному адресу, где после смерти своей матери ухаживала за престарелым отцом. Как оказалось, тагильчанка оставила ребенка под присмотром пожилого человека, а сама в это время ушла пить спиртное в соседнем подъезде.