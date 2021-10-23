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Posted 23 октября 2021, 16:21

Published 23 октября 2021, 16:21

Modified 29 ноября 2024, 18:25

Updated 29 ноября 2024, 18:25

Скончался выпавший с балкона ребенок на Старателе в Нижнем Тагиле

Скончался выпавший с балкона ребенок на Старателе в Нижнем Тагиле

23 октября 2021, 16:21
Фото: 1MI.
Умер 4-летний малыш, который 22 октября выпал с балкона дома на улице Каспийская, 23 «в» в Нижнем Тагиле.

То, что пострадавший ребенок не выжил, изданию TagilCity.ru подтвердил знакомый с ситуацией источник. По его словам, семья была неблагополучной, а многодетная мать употребляла наркотические вещества.

Конечно, ребенок ничего не видел и такой смертью умер. И ей теперь за это ничего не будет. Будет ходить свободно,отметил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что тагильчанка регулярно распивала алкоголь. В полиции рассказали, что женщина одна воспитывала ребенка и недавно начала проживать по данному адресу, где после смерти своей матери ухаживала за престарелым отцом. Как оказалось, тагильчанка оставила ребенка под присмотром пожилого человека, а сама в это время ушла пить спиртное в соседнем подъезде.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Ребенок#Смерть#Старатель
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