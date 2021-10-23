Версию убийства мальчика-сироты из Верхней Пышмы опровергли в полиции и СК

О том, что подросток самостоятельно в одном из местных магазинов приобрел баллончик с газом, заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, это подтвердил продавец. После этого юноша вздыхал газ, сидя в подъезде жилого дома. Он умер на глазах одного из своих друзей, которого ранее позвал составить компанию.