tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября 2021, 13:36

Published 23 октября 2021, 13:36

Modified 29 ноября 2024, 18:26

Updated 29 ноября 2024, 18:26

Версию убийства мальчика-сироты из Верхней Пышмы опровергли в полиции и СК

Версию убийства мальчика-сироты из Верхней Пышмы опровергли в полиции и СК

23 октября 2021, 13:36
Фото: 1MI.
В полиции и Следственном комитете опровергли слова местных жителей Верхней Пышмы о том, что компания из четырех парней убила 14-летнего мальчика-сироту.

О том, что подросток самостоятельно в одном из местных магазинов приобрел баллончик с газом, заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, это подтвердил продавец. После этого юноша вздыхал газ, сидя в подъезде жилого дома. Он умер на глазах одного из своих друзей, которого ранее позвал составить компанию.

Мальчик упал на выходе из подъезда дома, прохожие вызвали «скорую помощь», но спасти врачам его не удалось,отметил Горелых.

Теперь по факту инцидента следственный отел Верхней Пышмы областного СУ СКР проводит доследственную проверку. Из результатов вскрытия следует, что мальчик погиб от отравления газом. Явных признаков криминальной смерти и избиения нет, сообщил Е1 старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, по словам местных жителей, дело пытаются замять в полиции, так как у одного из возможных убийц мать работает в МВД, а у другого — в прокуратуре. Также оказывается давление на свидетелей, которые видели, как мальчика затаскивали в барак.

#Общество#Следственный комитет#Валерий Горелых#Полиция#Убийство#Верхняя Пышма#Следственный отдел
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика