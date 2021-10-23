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Posted 23 октября 2021, 15:03

Published 23 октября 2021, 15:03

Modified 29 ноября 2024, 18:25

Updated 29 ноября 2024, 18:25

Владелец ювелирного бизнеса Константин Буньков пропал в Екатеринбурге

Владелец ювелирного бизнеса Константин Буньков пропал в Екатеринбурге

23 октября 2021, 15:03
Фото: 1Mi.
61-летний предприниматель при загадочных обстоятельствах пропал в Екатеринбурге. Местоположение Константина Бунькова неизвестно с 21 октября. Последний раз его машина Hyundai Santa Fe была замечена в районе Автовокзала.

Поисками занимаются поисковые отряды и полицейские. Поисковики считают, что Константин исчез в Академическом. По словам знакомой Анны, мужчина выехал из дома в поселке Санаторный, последний раз камеры заметили его в 17.00 на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, пишет Е1.

Данные сервиса «СПАРК-Интерфакс» гласят, что мужчина занимался производством и торговлей ювелирных изделий. Рост пропавшего 182 сантиметра, имеет светлые голубые глаза, усов и бороды нет, волосы седые.

На момент исчезновения был одет в бордовую шапку, бордовую куртку, синие джины и коричневые ботинки. Из особых примет — татуировка с буквами «SO» между большим и указательным пальцем левой руки.

Напомним, оперативниками уголовного розыска Екатеринбурга найдена 43-летняя жительница Свердловской области. Она находится на лечении в клинике уральской столицы.

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