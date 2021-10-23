Владелец ювелирного бизнеса Константин Буньков пропал в Екатеринбурге

Поисками занимаются поисковые отряды и полицейские. Поисковики считают, что Константин исчез в Академическом. По словам знакомой Анны, мужчина выехал из дома в поселке Санаторный, последний раз камеры заметили его в 17.00 на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, пишет Е1.