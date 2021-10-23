tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября 2021, 08:17

Published 23 октября 2021, 08:17

Modified 24 декабря 2024, 18:02

Updated 24 декабря 2024, 18:02

Женщина-инвалид пожаловалась на насилие в платной больнице Екатеринбурга

Женщина-инвалид пожаловалась на насилие в платной больнице Екатеринбурга

23 октября 2021, 08:17
Фото: 1MI.
На то, что ее силой выставили на улицу из платной клиники пожаловалась женщина-инвалид из Екатеринбурга. Конфликт произошел из-за того, что охранники решили, что она хочет пролезть без очереди на сдачу анализов на COVID-19.

У Ольги инвалидность, из-за онкологии у нее ослаблен иммунитет. Мама женщины заранее заняла для нее очередь на сдачу теста на коронавирус, чтобы дочь меньше контактировала с другими пациентами.

По словам Ольги, когда она пришла в клинику, где уже было много народа, охранник заявил, что у них нельзя занимать очередь за кого-то, нахамил и обещал вызвать ОМОН.

Я сказала, что, во-первых, мама предупредила людей в очереди, они согласны, во-вторых, я на инвалидности, я имею право вообще пройти вне очереди, рассказала женщина Е1.

В итоге ей удалось пройти, но в кабинете врачи стали ее ругать за то, что она «устраивает скандал». Ольга заявляет, что один из медиков силой выпихнул ее из кабинета и потащил через коридор к выходу. Позже заместитель директора медучреждения заявил, что в клинике не собираются терпеть неадекватное поведение пациентов и предложил написать письменную претензию для рассмотрения.

Женщина написала заявление в полицию, чтобы они разобрались в конфликтной ситуации.

Напомним, в ЦГБ №1 Нижнего Тагила организована проверка после того, как несколько пациентов пожаловались на то, что получили ожоги глаз от бактерицидной лампы, пока стояли в очереди за лекарствами от коронавируса.

Проверка организована из-за жалоб на обеззараживатели в поликлинике в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Происшествия#Новости УрФО#Больница#Полиция#Охрана#Анализ#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика