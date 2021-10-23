Женщина-инвалид пожаловалась на насилие в платной больнице Екатеринбурга

Posted 23 октября 2021, 08:17
Published 23 октября 2021, 08:17
Modified 24 декабря 2024, 18:02
Updated 24 декабря 2024, 18:02
У Ольги инвалидность, из-за онкологии у нее ослаблен иммунитет. Мама женщины заранее заняла для нее очередь на сдачу теста на коронавирус, чтобы дочь меньше контактировала с другими пациентами.
По словам Ольги, когда она пришла в клинику, где уже было много народа, охранник заявил, что у них нельзя занимать очередь за кого-то, нахамил и обещал вызвать ОМОН.
Я сказала, что, во-первых, мама предупредила людей в очереди, они согласны, во-вторых, я на инвалидности, я имею право вообще пройти вне очереди, рассказала женщина Е1.
В итоге ей удалось пройти, но в кабинете врачи стали ее ругать за то, что она «устраивает скандал». Ольга заявляет, что один из медиков силой выпихнул ее из кабинета и потащил через коридор к выходу. Позже заместитель директора медучреждения заявил, что в клинике не собираются терпеть неадекватное поведение пациентов и предложил написать письменную претензию для рассмотрения.
Женщина написала заявление в полицию, чтобы они разобрались в конфликтной ситуации.
Напомним, в ЦГБ №1 Нижнего Тагила организована проверка после того, как несколько пациентов пожаловались на то, что получили ожоги глаз от бактерицидной лампы, пока стояли в очереди за лекарствами от коронавируса.