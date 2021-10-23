Женщина-инвалид пожаловалась на насилие в платной больнице Екатеринбурга

В итоге ей удалось пройти, но в кабинете врачи стали ее ругать за то, что она «устраивает скандал». Ольга заявляет, что один из медиков силой выпихнул ее из кабинета и потащил через коридор к выходу. Позже заместитель директора медучреждения заявил, что в клинике не собираются терпеть неадекватное поведение пациентов и предложил написать письменную претензию для рассмотрения.